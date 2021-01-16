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Уклонение от договоренностей: Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 17:04
Уклонение от договоренностей: Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО Фото: Леонид Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Заявление оккупантов из ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой уклониться от договоренностей. И в целом является странной ситуацией.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он приветствовал сам факт возвращения украинцев на подконтрольную Украине территорию. Но подчеркнул, что сама ситуация является желанием России уйти от договоренностей.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанная юридическое лицо передает граждан государства определенной физическому лицу. Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта", - сказал Кравчук.

Он также подчеркнул, что к урегулированию конфликта может привести только работа в Нормандском формате.

Любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций.

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