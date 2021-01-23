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В России задержали жену Навального

Автор: Игорь Литвиненко

В Москве задержали жену оппозиционера Алексея Навального. Сейчас во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера.

Об этом Юлия Навальная написала в своем Instagram.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала жена оппозиционера.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Как писало РБК-Украина, силовики начали проводить массовые задержания участников протестов. В некоторых городах между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения. По данным росСМИ, уже задержаны не менее 237 человек в 28 российских городах.

Также сообщалось, что акции протеста проходят, в том числе, и в Якутске, где температура воздуха -50. При этом во Владивостоке во время столкновений между протестующими и силовиками были слышны звуки выстрелов.

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