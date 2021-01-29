UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России арестовали украинку. Обвинили в избиении полицейского на митинге

Автор: Дмитрий Левицкий

В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.

Как писало РБК-Украина, несмотря на массовые задержания во время прошлых митингов, сторонники Навального анонсировали новые акции протеста в воскресенье, 31 января.

Добавим, вчера московский суд решил оставить Навального под стражей. Российский суд отклонил апелляцию стороны защиты оппозиционера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйарестМитингг. Украинка