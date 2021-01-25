Число задержанных на протестах в России приближается к 4 000

Число задержанных участников протестов в России возросло до 3 711 человек. Их задержали на субботних акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".

Сообщается, что на данный момент известно о 3 711 задержанных. Большая часть - 1 455 человек - задержаны в Москве. Далее идут Санкт-Петербург - 557, Казань – 122, Новосибирск - 98, Воронеж - 94.

Напомним, ранее было известно о задержании почти 3,3 тысячи участников протестов в России.

Евросоюз, Британия и международное сообщество призвало власти отпустить всех задержанных на митингах.

Акции были анонсированы на 23 января после ареста оппозиционера Алексея Навального. Его задержали сразу по прилету в Россию из Германии, суд отправил его под стражу на 30 суток. На протесты в минувшую субботу вышли десятки тысяч человек по всей России. Власти настаивают, что акции являются незаконными, поэтому силовые органы проводили массовые задержания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в акциях участвовало "мало людей", а за Владимира Путина "голосует значительно больше".