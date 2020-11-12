В Раде назвали условие введения полного локдауна в Украине

В Верховной раде не исключаются введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в Украине. Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - пояснил он.

По словам Радуцкого, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал опасность нового локдауна для экономики Украины. Премьер объяснял, что еще одного жесткого карантина украинская экономика просто не выдержит.

Кроме того, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина назвал введение карантина выходного дня одним из шагов к возвращению локдауна в Украине.

Добавим, в Украине впервые подтвердили более 11 тысяч случаев коронавируса за сутки. В целом в Украине подтвердили уже более полумиллиона случаев коронавируса.