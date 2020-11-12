У Раді назвали умову запровадження повного локдауну в Україні

У Верховній раді не виключають запровадження загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну) в Україні. Умовою для локдауну буде введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Локдаун - він можливий, коли запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар має обирати, кого йому лікувати - це катастрофа для країни", - пояснив він.

За словами Радуцького, введення локдауну навесні допомогло медичній системі уникнути пікового навантаження, але ще одного локдауну українська економіка не витримає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував на небезпечності нового локдауну для економіки України. Прем'єр пояснював, що ще одного жорсткого карантину українська економіка просто не витримає.

Крім того, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна назвав введення карантину вихідного дня одним з кроків до повернення локдауну в Україні.

Додамо, в Україні вперше підтвердили понад 11 тисяч випадків коронавірусу за добу. Загалом в Україні підтвердили вже понад півмільйона випадків коронавірусу.