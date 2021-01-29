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Начисления за коммуналку за месяц выросли еще на четверть

Новина українською → Пятница 29 января 2021 15:00
Начисления за коммуналку за месяц выросли еще на четверть Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За декабрь украинцы получили платежки с новыми суммами и нарастили долги на 7,5 млрд гривен

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Начисления за коммуналку за месяц выросли еще на четверть

По данным статистического ведомства, в декабре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд (72,6% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 декабря задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

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