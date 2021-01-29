Рада дала добро на запуск COVID-вакцинации в Украине

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За документ проголосовали 280 нардепов.

На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования.

Этот закон предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, которая преобладает над известными и потенциальными рисками таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;

такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.



Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

Напомним, вчера парламент одобрил данный проект закона за основу.

Как писало РБК-Украина, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.