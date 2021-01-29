Рада дала добро на запуск COVID-вакцинації в Україні

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про проект №4613.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 280 нардепів.

На цей час жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань, а вакцинація у ЄС, США та інших країнах почалася у режимі екстреного використання.

Цей закон надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:

є дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

дозвіл на екстрене застосування надано компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні, однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або вакцина/лікарський засіб, перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

відома потенційна користь вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, коли вони використовуються для профілактики COVID-19, що переважає відомі та потенційні ризики таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи;

такий лікарський засіб не було розроблено в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором.

При наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування протягом терміну, поки заявник надасть інформацію і результати завершених клінічних досліджень.

Реєстраційне посвідчення видається строком на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік. Після виконання всіх зобов'язань, наданих заявником у встановлений термін, дія такого посвідчення можуть продовжити до 5 років.

Нагадаємо, вчора парламент схвалив даний проект закону за основу.

Як писало РБК-Україна, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно робитимуть щеплення групам ризику, а потім уже всім інших.