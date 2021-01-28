Запуск COVID-вакцинации в Украине: Рада одобрила закон за основу

Верховная рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За документ проголосовали 318 нардепов.

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Этот проект предусматривает в украинском законодательстве такой режим. Закон необходим для регистрации вакцин в Украине.

Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Так, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.