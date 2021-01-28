ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Запуск COVID-вакцинации в Украине: Рада одобрила закон за основу

Новина українською → Украина, Четверг 28 января 2021 11:19
Запуск COVID-вакцинации в Украине: Рада одобрила закон за основу Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За документ проголосовали 318 нардепов.

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Этот проект предусматривает в украинском законодательстве такой режим. Закон необходим для регистрации вакцин в Украине.

Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

  • имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;
  • разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;
  • известна потенциальная польза лекарственного средства;
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Так, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Верховная Рада вакцина от коронавируса
NEWS
Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
Юлия Струкпарламентский редактор Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать