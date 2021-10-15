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Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне

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Украина, Пятница 15 октября 2021 18:53
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

В "красной" зоне карантина в Украине вводятся ограничения подобно тем, которые действовали во время локдауна. Однако, в этот раз этих ограничений можно избежать, пройдя полный курс вакцинации.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в "красной" зоне и как их избежать - в материале РБК-Украина ниже.

Кто в "красной" зоне и что запрещено

С 15 октября в "красной" зоне находится только Херсонская область. Но, уже с 18 октября таких областей станет пять, присоединятся к ограничениям Одесская, Запорожкая, Донецкая и Днепропетровская области.

В регионах "красной" зоны запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков, кинотеатров, театров, фитнес-центров, учебных заведений, кроме детских садов и начальной школы. Разрешается работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник.

Ограничений можно избежать: как?

Ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей заведений будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Что с транспортом

Для городского общественного транспорта дополнительные ограничения не предусмотрены. Однако, местные власти могут их вводить на свое усмотрение. Что касается межобласного транспорта - его работа ограничивается. Так, уже с 21 октября кроме билета и паспорта для проезда в поезде, самолете и автобусе нужен будет COVID-сертификат или ПЦР-тест, или тест на антиген.

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Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
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