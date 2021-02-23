Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно

С чего все началось

Сегодня Приморский суд Одессы объявил приговор активисту Стерненко в деле о похищении человека. Суд признал Стерненко виновным и отправил на 7 лет за решетку, а также постановил конфисковать половину имущества активиста.

После оглашения приговора под судом, где рассматривали дело, произошли столкновения между участниками акции в поддержку Стерненко и силовиками. Митингующие попытались заблокировать выезд автозака, в котором активиста везли в СИЗО.

Митинг со стычками на Банковой

Вечером около полторы тысячи человек пришли к Офису президента в Киеве. Однако силовики не пропустили участников акции протеста на территорию Офиса президента, мотивируя это тем, что там идет ремонт.

Через некоторое время участники акции попытались прорвать заграждения силовиков, чтобы попасть на территорию ОП. В силовиков полетели файеры и снежки, также неизвестные применили слезоточивый газ. После этого протестующие несколько раз пытались прорвать кордон силовиков, но безрезультатно.

Фото: столкновения под Офисом президента (РБК-Украина)

По информации корреспондента РБК-Украина, в результате столкновений на Банковой пострадал по меньшей мере один митингующий. Пострадавшему медики оказывали необходимую помощь.

Полиция, со своей стороны, сообщила о 27 пострадавших в результате столкновений правоохранителях. Несколько из них получили ожоги глаз.

Фото: пострадавший участник акции (РБК-Украина)

Задержания и уголовное дело

Полиция Киева заявила о задержании 24 активных участников акции в поддержку Стерненко возле Офиса президента. Правоохранители доставляли протестующих в управления полиции, брали у них объяснения и отпускали.

Кроме того, следователи начали уголовное дело по статье 342 УК Украины - сопротивление представителю правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.

Акции в поддержку Стерненко продолжатся

Организаторы сегодняшнего митинга в поддержку Стерненко объявили бессрочную акцию протеста до освобождения активиста.

"Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно... Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая будет продолжаться до того момента, пока Стерненко не будет на свободе", - заявили организаторы.

Кроме того, в субботу в Киеве снова планируется митинг под Офисом президента. Требование то же - освобождение осужденного активиста Стерненко.