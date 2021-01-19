Похолодание в Украине: продолжаются снегопады, морозы до -23

В Украине холодная погода продолжается, снег идет в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской и Харьковской, в центральных, Сумской областях. Температура воздуха колеблется от -5 до -23.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как предупреждаются, в Днепропетровской области местами гололедица; в Донецкой области - местами накат. В Волынской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Хмельницкой местами заснеженная дорога.

На перевальных участках дорог выпадает небольшой снег. Температура воздуха -10-22. Состояние покрытие местами мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженно.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Ранее прогнозировали, что потепление придет 21 января.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня снег укроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области. В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -15 до -11, а ночью от -21 до -16 градусов.

Как РБК-Украина вчера писало, в Карпатах существовала угроза схода лавин из-за низкой температуры воздуха в регионе.