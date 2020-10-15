Приближаются к рекорду: в Сумах больше всего больных на 100 тысяч населения

Сумы приближаются к рекорду по уровню заболеваемости коронавирусом. В городе около 1000 больных на 100 тысяч населения.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам Ляшко, по состоянию на сегодня уровень заболеваемости на COVID-19 в Сумах составляет 954 больных на 100 тысяч населения.

В то же время уровень заболеваемости в Ивано-Франковске и Тернополе находится близко к оранжевому. Ляшко надеется, что соблюдение противоэпидемических мер поможет вернуть эти областные центры в "оранжевую зону" карантина.

Напомним, в начале неделе Сумы попали в "красную зону" карантина. Тогда вместе с Сумами в "красную зону" попал и город Канев.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила оставить Сумы в "красной зоне" карантина еще на 2 недели.

В "красную зону" сегодня также попал Харьков.