Харьков и часть области будет в "красной зоне"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отправить Харьков в "красную зону" карантина. Также в "красную зону" попала часть Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Telegram-канале.

Вместе с Харьковом в "красную зону" карантина попал Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

В этих городах и районах будет запрещена работа кафе, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений, а также посещение учебных заведений. Также остановить работу должен общественный транспорт.

Ограничения вступят в силу в понедельник, 19 октября.

Обновлено: в Харьковском горсовете пока не решили, будут ли ужесточать карантин в городе после решения Государственной комиссии. Решение по карантину планируют принять завтра.

"Рано еще для каких-либо комментариев. Мы узнали о том, что мы оказались в "красной зоне" 5 минут назад. После этого надо провести как минимум ТЭБ, выработать проекты решений на этот ТЭБ. Это не делается в течение 5 минут. Я думаю, что завтра мы все узнаем ", - заявил пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, сегодня заместитель главы Харьковской ОГА Тарас Пастух заявил о нехватке коек для больных коронавирусом пациентов в больницах области. Он отмечал, что ситуация в области уже не соответствует даже "красному" уровню.

Кроме того, несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию в городе, в Харьковском горсовете не планировали отправлять школы на досрочные каникулы.

Добавим, в начале недели в "красной зоне" карантина оказались Сумы и Канев