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Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 10:25
Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо б президентські вибори відбулися наприкінці лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 23,1%. На початку місяця його підтримували 21,2% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 14,4% (на початку місяця - 16,4%) за Юрія Бойка - 11,3% (на початку місяця - 17,1%), за Юлію Тимошенко - 10,9% (на початку місяця 12,3%).

Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 7,2%, Володимира Гройсмана - 5,7%, Дмитра Разумкова - 5,3%, Євгенія Мураєва - 4,9%, Олега Ляшка - 4,1%, Арсенія Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока та Віталія Кличка - по 2,4%.

Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і СОЦІС, якщо б президентські вибори проходили у середині лютого 2021 року, найбільше голосів отримали два кандидати - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

За даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Петро Порошенко.

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