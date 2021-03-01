Повышение пенсий, запись на вакцинацию и цена на газ: что изменится с 1 марта

В марте 2021 украинцев ожидает несколько нововведений. Правительство анонсировало индексацию пенсий, благодаря чему увеличенные выплаты получат около 8 миллионов пенсионеров. Также с этого месяца все желающие смогут записываться на вакцинацию от коронавируса.
Более подробно обо всех изменениях в марте, как изменится цена на газ и что будет с коммунальными тарифами - в материале РБК-Украина.
С 1 марта состоится индексация пенсионных выплат. Согласно постановлению Кабмина, показатель увеличения пенсии был установлен на уровне 11%. В среднем выплаты вырастут на 308 грн, но не менее 100 грн. В марте повышенные пенсии получат около 8 миллионов граждан.
Также запланировано увеличение минимальной пенсии до 2200 грн украинцам, которые имеют длительный стаж работы (от 30 лет - у женщин, 35 лет - у мужчин).
Следующая индексация пенсий состоится уже в апреле. Их пересчитают работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа за эти годы.
Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала в феврале, а начиная с марта все желающие смогут записаться на прививку.
Будет доступно несколько механизмов подачи заявки - через портал цифровых услуг "Дия", мобильное приложение "Дия", контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19. Также записаться на прививку можно будет у своего семейного врача.
После онлайн-регистрации человек получит подтверждение о записи в электронную очередь. Когда появится возможность вакцинироваться, придет уведомление для выбора пункта прививки и времени.
Стоит отметить, что бесплатная вакцинация против коронавируса проходит поэтапно. В первую очередь вакцинируют медиков с высоким риском заражения, военных из ООС, персонал и жильцов домов престарелых.
На втором этапе - лиц от 80 лет, медиков и соцработников. На третьем этапе - украинцев от 65 лет, служащих госструктур безопасности, военных, учителей. Затем - лиц старше 60-ти, людей с хроническими заболеваниями, лиц, находящихся в местах лишения свободы.
На пятом этапе прививки получат остальные граждане 18-59 лет. При наличии достаточного количества вакцин они смогут вакцинироваться и ранее наступления пятого этапа в порядке записи.
Данные о вакцинации будут внесены в единый реестр на базе системы eHealth, которую используют семейные врачи.
Тарифы на газ для населения в этом месяце существенно не изменятся, поскольку на период с февраля по март правительство ограничило максимальную цену на уровне 6,99 грн за кубометр.
Газоснабжающие компании Украины обнародовали свои тарифы на март в пределах от 6,7 грн до 6,99 грн. У "Нафтогаза" цена осталась такой же, как и в феврале - 6,86 грн/куб.м с НДС (без учета стоимости распределения).
Наиболее низкий тариф предлагают: Megawatt (6,7 грн/ куб.м), "Агросинтез трейдинг" (6,75 грн/куб.м), "ЭРУ трейдинг" (6,8 грн/куб.м).
Фото: тарифы на газ в марте (gazpravda.com.ua)
Напомним, в Украине действует открытый газовый рынок, благодаря чему бытовые потребители имеют возможность выбрать приемлемый тариф. Сменить поставщика газа можно по простой процедуре онлайн или офлайн.
Цена на электроэнергию в марте будет прежней. До конца месяца для населения зафиксирован единый тариф 1,68 грн/кВт.
Льготные условия на потребление первых 100 кВт правительство отменило с января. Однако в первом квартале 2021 потребителям, у которых установлено электроотопление, компенсируют повышение цен.
Бюджетные средства направляются поставщикам электроэнергии для последующего их зачисления на лицевые счета потребителей в качестве частичной оплаты за потребленную электроэнергию в январе-марте 2021.
Тарифы на горячую воду и централизованное теплоснабжение также не будут меняться. В феврале правительство подписало меморандум с местными органами власти и "Нафтогазом" о замораживании тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.
С 1 марта стоимость железнодорожных билетов повышается на 2%. Это первый этап увеличения цен. В дальнейшем билеты будут дорожать ежемесячно, и к концу года их стоимость вырастет на 22%.
По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, индексация железнодорожных перевозок не проводилась два года. Она была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса было решено отложить повышение цен.
Ранее сообщалось, что несмотря на запланированное повышение цен "Укрзализныци", ж/д билеты можно будет приобрести дешевле. Украинцы смогут рассчитывать на скидку до 40% при покупке билетов заранее.