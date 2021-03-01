Повышение пенсий, запись на вакцинацию и цена на газ: что изменится с 1 марта

Пенсии вырастут на 11%

С 1 марта состоится индексация пенсионных выплат. Согласно постановлению Кабмина, показатель увеличения пенсии был установлен на уровне 11%. В среднем выплаты вырастут на 308 грн, но не менее 100 грн. В марте повышенные пенсии получат около 8 миллионов граждан.

Также запланировано увеличение минимальной пенсии до 2200 грн украинцам, которые имеют длительный стаж работы (от 30 лет - у женщин, 35 лет - у мужчин).

Следующая индексация пенсий состоится уже в апреле. Их пересчитают работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа за эти годы.

В марте открывается запись на прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала в феврале, а начиная с марта все желающие смогут записаться на прививку.

Будет доступно несколько механизмов подачи заявки - через портал цифровых услуг "Дия", мобильное приложение "Дия", контакт-центр Минздрава по телефону 0-800-60-20-19. Также записаться на прививку можно будет у своего семейного врача.

После онлайн-регистрации человек получит подтверждение о записи в электронную очередь. Когда появится возможность вакцинироваться, придет уведомление для выбора пункта прививки и времени.

Стоит отметить, что бесплатная вакцинация против коронавируса проходит поэтапно. В первую очередь вакцинируют медиков с высоким риском заражения, военных из ООС, персонал и жильцов домов престарелых.

На втором этапе - лиц от 80 лет, медиков и соцработников. На третьем этапе - украинцев от 65 лет, служащих госструктур безопасности, военных, учителей. Затем - лиц старше 60-ти, людей с хроническими заболеваниями, лиц, находящихся в местах лишения свободы.

На пятом этапе прививки получат остальные граждане 18-59 лет. При наличии достаточного количества вакцин они смогут вакцинироваться и ранее наступления пятого этапа в порядке записи.

Данные о вакцинации будут внесены в единый реестр на базе системы eHealth, которую используют семейные врачи.

Цена на газ

Тарифы на газ для населения в этом месяце существенно не изменятся, поскольку на период с февраля по март правительство ограничило максимальную цену на уровне 6,99 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании Украины обнародовали свои тарифы на март в пределах от 6,7 грн до 6,99 грн. У "Нафтогаза" цена осталась такой же, как и в феврале - 6,86 грн/куб.м с НДС (без учета стоимости распределения).

Наиболее низкий тариф предлагают: Megawatt (6,7 грн/ куб.м), "Агросинтез трейдинг" (6,75 грн/куб.м), "ЭРУ трейдинг" (6,8 грн/куб.м).

Фото: тарифы на газ в марте (gazpravda.com.ua)

Напомним, в Украине действует открытый газовый рынок, благодаря чему бытовые потребители имеют возможность выбрать приемлемый тариф. Сменить поставщика газа можно по простой процедуре онлайн или офлайн.

Тарифы на другие коммунальные услуги

Цена на электроэнергию в марте будет прежней. До конца месяца для населения зафиксирован единый тариф 1,68 грн/кВт.

Льготные условия на потребление первых 100 кВт правительство отменило с января. Однако в первом квартале 2021 потребителям, у которых установлено электроотопление, компенсируют повышение цен.

Бюджетные средства направляются поставщикам электроэнергии для последующего их зачисления на лицевые счета потребителей в качестве частичной оплаты за потребленную электроэнергию в январе-марте 2021.

Тарифы на горячую воду и централизованное теплоснабжение также не будут меняться. В феврале правительство подписало меморандум с местными органами власти и "Нафтогазом" о замораживании тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

"Укрзализныця" поднимает цены на билеты

С 1 марта стоимость железнодорожных билетов повышается на 2%. Это первый этап увеличения цен. В дальнейшем билеты будут дорожать ежемесячно, и к концу года их стоимость вырастет на 22%.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, индексация железнодорожных перевозок не проводилась два года. Она была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса было решено отложить повышение цен.