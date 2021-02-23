Билеты на поезда подорожают, но можно будет купить дешевле: как

Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны. Однако, можно будет купить билет дешевле.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" .

Он ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.

Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.