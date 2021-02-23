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Билеты на поезда подорожают, но можно будет купить дешевле: как

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 13:25
Билеты на поезда подорожают, но можно будет купить дешевле: как Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны. Однако, можно будет купить билет дешевле.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Он ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.

Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты.

До этого в компании запустили сервис продажи билетов на поезда через популярные мессенджеры - Viber и Telegram.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" намерена возобновить железнодорожное сообщение с территориями, прилегающими к оккупированному Крыму. В компании отмечают, что все ограничения перевозок являются негативным фактором для экономики Украины.

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