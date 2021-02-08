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Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Пока добровольно ... Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку.

Президент ответил и на вопрос, как это будет регулироваться.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу... Я считаю, что это правильно (разработать список профессий, - ред.)", - сказал он.

Напомним, Зеленский готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвакцина от коронавируса
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