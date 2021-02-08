Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины

"Пока добровольно ... Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку.

Президент ответил и на вопрос, как это будет регулироваться.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу... Я считаю, что это правильно (разработать список профессий, - ред.)", - сказал он.