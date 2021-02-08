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Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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"Поки що добровільно... Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення.

Президент відповів і на питання, як це буде регулюватися.

"Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму... Я вважаю, що це правильно (розробити список професій, - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.

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Новини України Володимир Зеленськийвакцина від коронавірусу
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