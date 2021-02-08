Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини

"Поки що добровільно... Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинування", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, виняток мають складати лише особи з алергією, кому неможливо зробити щеплення.

Президент відповів і на питання, як це буде регулюватися.

"Я вважаю, що Кабмін повинен розробити цю програму... Я вважаю, що це правильно (розробити список професій, - ред.)", - сказав він.