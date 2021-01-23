Полковника "Альфы" задержали за подготовку убийства сотрудника СБУ

Полковника спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В качестве заказчика подозревают бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в СБУ.

В самой спецслужбе утром появилась информация о том, что вчера было предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. По данному делу задержан один действующий сотрудник СБУ.

"Следственные действия продолжаются. Но да, предотвращено убийство Наумова. Задержан подозреваемый Расюк. Подозреваемый Нескоромный скрылся", - сообщил источник агентства.

В СБУ сообщили, что официальная информация в связи с данным инцидентом будет представлена позже, после завершения всех следственных и оперативных действий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали депутат 8-го созыва одного из поселковых советов Броварского района, который готовил покушение на двоих человек.

Также сообщалось, что в Ровно предотвратили заказное убийство общественного активиста, который выступал против вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.