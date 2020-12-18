План вакцинации от COVID-19 в Украине: что планирует Кабмин

Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.
"Что касается вакцинации. Минздрав разработал национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Уже на следующей неделе этот план будет утвержден", - сказал премьер-министр.
Глава Кабинета министров предварительно озвучил детали национального плана. Он подчеркнул, что основной задачей плана вакцинации является охват 50% населения, а это почти 21 млн человек.
"Возникает необходимость определения приоритетов групп населения, которые должны получить вакцинацию в первую очередь... Выделю ряд приоритетных групп", - сказал премьер.
Приоритетные группы:
"Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин", - добавил Шмыгаль.
Как писало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрировали постановление о национальном плане вакцинации украинцев от коронавируса. Документ уже начал прорабатывать профильный парламентский комитет.
Кроме того, на следующей неделе Минздрав проведет тестирование системы вызова пенсионеров на прививку от коронавируса.