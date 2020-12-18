План вакцинації від COVID-19 в Україні: що планує Кабмін

Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній раді.
"Стосовно вакцинації. МОЗ розробило національний план вакцинації, який зараз обговорюється на рівні уряду. Вже наступного тижня цей план буде затверджений", - сказав прем'єр-міністр.
Глава Кабінету міністрів попередньо озвучив деталі національного плану. Він підкреслив, що основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення, а це майже 21 млн людей.
"Постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію у першу чергу... Виокремлю низку пріоритетних груп", - сказав прем'єр.
Пріоритетні групи:
"Серед відповідних груп є поетапність розгортання вакцинації у залежності від кількості отриманих вакцин", - додав Шмигаль.
Як писало РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрували постанову про національний план вакцинації українців від коронавірусу. Документ уже почав опрацьовувати профільний парламентський комітет.
Крім того, наступного тижня МОЗ проведе тестування системи виклику пенсіонерів на щеплення від коронавірусу.