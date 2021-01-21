В Украине могут разрешить СOVID-вакцины ряда производителей. Комитет одобрил закон
Верховной раде рекомендуют принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Такое решение принял профильный комитет.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует принять соответствующий законопроект №4613 за основу и в целом.
Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что этот закон необходим для скорейшего начала вакцинации украинцев.
При обсуждении нардеп Ольга Стефанишина предложила изменить заложенный в проекте подход к определению одного из условий, согласно которому Кабинет министров может регистрировать вакцину под обязательство.
Предлагается ориентироваться не на страну, где проводились клинические исследования, а регистрировать вакцину, которая уже имеет разрешение на экстренное применение хотя бы в одной из определенного перечня стран.
После длительного обсуждения в комитете решили, что препарат может подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде в первом чтении принять его за основу и в целом с учетом предоставленных комитетом предложений", - сказано в сообщении.
Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет предлагал документ к рассмотрению на следующем заседании ВР.
Так, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля месяца. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.