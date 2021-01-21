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В Украине могут разрешить СOVID-вакцины ряда производителей. Комитет одобрил закон

Новина українською → Украина, Четверг 21 января 2021 15:42
В Украине могут разрешить СOVID-вакцины ряда производителей. Комитет одобрил закон Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Такое решение принял профильный комитет.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует принять соответствующий законопроект №4613 за основу и в целом.

Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что этот закон необходим для скорейшего начала вакцинации украинцев.

При обсуждении нардеп Ольга Стефанишина предложила изменить заложенный в проекте подход к определению одного из условий, согласно которому Кабинет министров может регистрировать вакцину под обязательство.

Предлагается ориентироваться не на страну, где проводились клинические исследования, а регистрировать вакцину, которая уже имеет разрешение на экстренное применение хотя бы в одной из определенного перечня стран.

После длительного обсуждения в комитете решили, что препарат может подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде в первом чтении принять его за основу и в целом с учетом предоставленных комитетом предложений", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет предлагал документ к рассмотрению на следующем заседании ВР.

Так, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля месяца. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

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