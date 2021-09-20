В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов
Карантин в Украине с 20 сентября начинает работать по новым правилам. В частности, после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
Подробнее о том, как будет работать карантин по-новому - в материале РБК-Украина ниже.
1. Дата
С 20 сентября адаптивный карантин в Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в "желтую" зону. Такое решение ожидается в ближайшее время.
2. Зоны
При попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненость залов не должно превышать 50%.
В "красной" зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В "красной" зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.
3. Привилегии
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.
4. Документы
Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дия" или получить у семейного врача в бумажном виде.
Однако, согласно новым правилам, с 20 сентября начинают действовать два вида внутренних сертификатов:
- "желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней
- "зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.
Цветные сертификаты только в приложении "Дия".
Кроме того, сертификат будет содержать информацию о негативном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.
5. Школы
В случае введения "желтой" зоны школы смогут работать лишь при условии наличия "желтого" сертификата у 80% педагогов. В "красной" зоне для работы школ условия ужесточаются - у 100% педагогов должны быть "зеленые" паспорта. При этом, от школьников вакцинация не требуется.
6. Транспорт
Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут. При этом, водители должны быть вакцинированы.
7. Въезд в Украину
С 20 сентября иностранцы, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение "Вдома".
Для въезда в Украину у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.
8. Вакцины
Вакцинация в Украине является бесплатной, прививки делаются по желанию. На данный момент в Украине доступны вакцины CoronaVac (интервал между дозами 14-28 дней), Pfizer (интервал между дозами 21 день), Moderna (интервал между дозами 28 дней), AstraZeneca (интервал между дозами 12 недель).
9. Куда могут не пустить без вакцины
В "желтой" зоне бизнес сам решает, пускать только вакцинированных или же соблюдать ограничения по числу мест. В "красной" зоне без COVID-cертификата могут не пустить в кафе, ресторан, кино, театр, ТРЦ, фитнес-центр, бассейн. В этой зоне бизнес работает при условии стопроцентной вакцинации.
10. Локдаун
Главный санврач Игорь Кузин считает, что нового локдауна Украине не избежать, но это возможно не раньше ноября. В свою очередь премьер Денис Шмыгаль призывает украинцев вакцинироваться, чтоб не допустить локдауна.