В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 

Карантин в Украине с 20 сентября начинает работать по новым правилам. В частности, после выхода из "зеленой" зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

Подробнее о том, как будет работать карантин по-новому - в материале РБК-Украина ниже.

1. Дата

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в "желтую" зону. Такое решение ожидается в ближайшее время.

2. Зоны

При попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненость залов не должно превышать 50%.

В "красной" зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В "красной" зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

3. Привилегии

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.

4. Документы

Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дия" или получить у семейного врача в бумажном виде.

Однако, согласно новым правилам, с 20 сентября начинают действовать два вида внутренних сертификатов:

"желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней

"зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.

Цветные сертификаты только в приложении "Дия".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию о негативном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.

5. Школы

В случае введения "желтой" зоны школы смогут работать лишь при условии наличия "желтого" сертификата у 80% педагогов. В "красной" зоне для работы школ условия ужесточаются - у 100% педагогов должны быть "зеленые" паспорта. При этом, от школьников вакцинация не требуется.

6. Транспорт

Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут. При этом, водители должны быть вакцинированы.

7. Въезд в Украину

С 20 сентября иностранцы, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение "Вдома".

Для въезда в Украину у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.

8. Вакцины

Вакцинация в Украине является бесплатной, прививки делаются по желанию. На данный момент в Украине доступны вакцины CoronaVac (интервал между дозами 14-28 дней), Pfizer (интервал между дозами 21 день), Moderna (интервал между дозами 28 дней), AstraZeneca (интервал между дозами 12 недель).

9. Куда могут не пустить без вакцины

В "желтой" зоне бизнес сам решает, пускать только вакцинированных или же соблюдать ограничения по числу мест. В "красной" зоне без COVID-cертификата могут не пустить в кафе, ресторан, кино, театр, ТРЦ, фитнес-центр, бассейн. В этой зоне бизнес работает при условии стопроцентной вакцинации.

10. Локдаун

Главный санврач Игорь Кузин считает, что нового локдауна Украине не избежать, но это возможно не раньше ноября. В свою очередь премьер Денис Шмыгаль призывает украинцев вакцинироваться, чтоб не допустить локдауна.