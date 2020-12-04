В случае усиления карантина транспорт будет работать, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать. По его словам, транспорт не является основным источником активного распространения пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Будет ли работать транспорт? Да, будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что радикальный локдаун необходимо вводить как можно быстрее на три или четыре недели.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100%, и назвал возможную дату - 2 января.