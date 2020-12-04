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В случае усиления карантина транспорт будет работать, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Пятница 04 декабря 2020 10:30
В случае усиления карантина транспорт будет работать, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать. По его словам, транспорт не является основным источником активного распространения пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Будет ли работать транспорт? Да, будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что радикальный локдаун необходимо вводить как можно быстрее на три или четыре недели.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100%, и назвал возможную дату - 2 января.

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