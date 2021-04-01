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Харьков не будет закрывать садики и начальную школу. Даже в случае "красной зоны"

Новина українською → Харьков, Четверг 01 апреля 2021 14:42
Харьков не будет закрывать садики и начальную школу. Даже в случае "красной зоны" Фото: школы в Харькове не будут переводить 1-4 классы на дистанционку (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Харьков не намерен закрывать садики и отправлять 1-4 классы на дистанционное обучение, даже если попадет в "красную зону" карантина. С понедельника, 5 апреля, школы будут работать в смешанном режиме.

Об этом на брифинге заявила директор городского Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба горсовета.

По ее словам, с понедельника ученики 1-4 классов вернутся к обычным занятиям, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

"Однако, кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО", - отметила Деменко.

Она подчеркнула, что если Харьков попадет в "красную зону" ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.

"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья", - добавила Деменко.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков до сих пор находится в "оранжевой зоне", хотя в городских больницах занято почти 90% койко-мест для пациентов с COVID.

По состоянию на сегодня Харьковская область приближается к превышению еще одного параметра - коэффициента выявления случаев COVID. Его превышение грозит тем, что область войдет в "красную зону" с запретом на работу ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, массовых мероприятий и так далее.

На сегодня в такой зоне карантина находятся 11 регионов.

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