Харьков не будет закрывать садики и начальную школу. Даже в случае "красной зоны"

Харьков не намерен закрывать садики и отправлять 1-4 классы на дистанционное обучение, даже если попадет в "красную зону" карантина . С понедельника, 5 апреля, школы будут работать в смешанном режиме.

По ее словам, с понедельника ученики 1-4 классов вернутся к обычным занятиям, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

"Однако, кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО", - отметила Деменко.

Она подчеркнула, что если Харьков попадет в "красную зону" ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.

"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья", - добавила Деменко.