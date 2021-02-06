ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дистанционное минирование, обстрелы и раненые бойцы ООС: боевики нарушают перемирие

Новина українською → Донбасс, Суббота 06 февраля 2021 18:26
Дистанционное минирование, обстрелы и раненые бойцы ООС: боевики нарушают перемирие Фото: боевики на Донбассе (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины. В течение текущих суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали десять таких нарушений.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

В пригороде Красногоровки вооруженные формирования России открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Указано, что вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов по украинским позициям из стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - информируют в пресс-центре.

Кроме того, вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета.

Представителям ОБСЕ сообщили о фактах нарушения перемирия через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, украинских военных ранили сегодня около часу дня. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

Так, боевики на Донбассе каждый день обстреливают позиции ВСУ. Во вторник на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс перемирие ООС
NEWS
Сейчас о безвизе Украины с США речь не идет, - Кулеба
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Сейчас о безвизе Украины с США речь не идет, - Кулеба
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца