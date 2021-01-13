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Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения планирует вернуться к адаптивному формату карантина в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда могут вернуть адаптивный карантин.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщил министр, после завершения локдауна, который ввели до конца 24 января, еще некоторое время будет действовать общенациональный формат карантина.

"Какую стратегию мы имеем: мы останемся на некоторое время на общенациональном карантине, это будут такие же ограничения, которые действовали до 8 января, а потом мы видим переход к адаптивному карантину, который будет применяться исходя из эпидситуации в каждом регионе", - пояснил Степанов.

Отметим, адаптивный карантин, который имел "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны, действовал в Украине до 11 ноября. Регионы попадали в соответствующий уровень эпидопасности в зависимости от коронавирусных показателей.

Напомним, Степанов сегодня анонсировал возврат к адаптивному карантина после завершения январского локдауна.

Кроме того, в Минздраве заявили, что пока не видят необходимости во введении нового локдауна в будущем.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКарантин