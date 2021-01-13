Загальний карантин перейде в адаптивний: що планує МОЗ після січневого локдауну

Міністерство охорони здоров'я планує повернутися до адаптивного формату карантину в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли можуть повернути адаптивний карантин.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомив міністр, після завершення локдауну, який ввели до кінця 24 січня, ще деякий час буде діяти загальнонаціональний формат карантину.

"Яку стратегію ми маємо: ми залишимося на певний час на загальнонаціональному карантині, це будуть такі самі обмеження, які діяли до 8 січня, а потім ми бачимо перехід до адаптивного карантину, що буде застосовуватися виходячи з епідситуації в кожному регіоні", - пояснив Степанов.

Зазначимо, адаптивний карантин, який мав "червону", "помаранчеву", "жовту" та "зелену" зони, діяв в Україні до 11 листопада. Регіони потрапляли у відповідний рівень епіднебезпеки в залежності від коронавірусних показників.

Нагадаємо, Степанов сьогодні анонсував повернення до адаптивного карантину після завершення січневого локдауну.

Крім того, у МОЗ заявили, що поки не бачать необхідності у введенні нового локдауну в майбутньому.