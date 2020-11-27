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Данилов назвал оптимистический сценарий ситуации с COVID-19 в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 13:51
Данилов назвал оптимистический сценарий ситуации с COVID-19 в Украине Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Совет национальной безопасности и обороны имеет оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с коронавирусом. При оптимистическом сценарии уже в середине декабря можно выйти на позитивную динамику распространения COVID-19.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу".

В СНБО считают, что все зависит от поведения граждан.

"При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина - сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты", - сказал Данилов.

О пессимистическом сценарии секретарь СНБО не стал говорить. Также он добавил, что пока никто не соблюдает дистанцию ни на базарах, ни в магазинах.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые выявили более 16 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже почти 700 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что на следующей неделе станет ясно, будут ли вводить в стране локдаун. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

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