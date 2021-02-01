Новая цена на газ, вакцинация и ВНО: что ждет Украину в феврале

С 1 февраля в Украине снова изменятся тарифы на газ. Однако после январского подорожания и волны протестов правительство приняло ряд нововведений, поэтому цены в платежках несколько снизятся. Также в феврале ожидается старт СOVID-вакцинации и начинается регистрация на ВНО. Подробно обо всех изменениях - на РБК-Украина.

Цена на газ снизилась

На фоне протестов из-за подорожания коммунальных услуг Кабмин установил предельную цену на газоснабжение с 1 февраля - 6,99 грн за 1 куб.м с НДС.

Данный тариф будет действовать до 31 марта 2021 по договорам между бытовыми потребителями, ОСМД и компаниями-поставщиками газа, в т.ч. поставщиком "последней надежды".

Большинство газоснабжающих компаний установили тариф на февраль, согласно постановлению правительства. Однако "Нафтогаз" снизил цену до 6,86 грн за кубометр с НДС в тарифном плане "Месячный".

Также ниже граничной стоимости продают газ бытовым потребителям такие компании, как Megawatt (6,79 грн), "Агросинтез Трейдинг" (6,88 грн), "Энергетические ресурсы Украины" (6,90 грн), "Газ АП" (6,94 грн), "ВолыньэлектроСбыт" (6,97 грн), ETG.UA (6,98 грн).

Тарифы поставщиков газа на февраль (gazpravda.com.ua)

Ограничение тарифов на распределение газа

Одним из шагов Кабмина по снижению тарифов является установление граничной цены на распределение газа - не выше 1,79 грн за кубометр (без НДС).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний с 1 февраля. В среднем стоимость для потребителей уменьшилась на 5-30%.

Тарифы снижены для компаний: "Гадячгаз" (1,66 грн), "Закарпатгаз" (1,78 грн), "Ивано-Франковскгаз" (1,79 грн), "Коростышевгаз" (1,67 грн), "Лубныгаз" (1,79 грн), "Мелитопольгаз" (1,79 грн), "Николаевгаз" (1,79 грн), "Полтавагаз" (1,78 грн), "Тернопольгаз" (1,79 грн), "Тысменицагаз" (1,79 грн), "Уманьгаз"(1,78 грн), "Харьковгаз" (1,79 грн),"Черновцыгаз" (1,78 грн),"Газовик" (1,79 грн).

Компенсации за электроэнергию

29 января парламент принял закон о компенсации повышения стоимости электроэнергии для части бытовых потребителей после отмены пониженного тарифа на потребление до 100 кВт.

Выплаты должны получить следующие категории населения:

потребители, проживающие в жилых домах с электроотоплением;

потребители в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Компенсации на оплату электрической энергии выделят из новой программы фонда госбюджета на субсидии общей суммой в 1,4 млрд гривен.

Согласно закону, Кабмин в недельный срок должен определить порядок предоставления выплат населению. После чего вышеуказанные категории граждан смогут получить компенсацию за потребленную электроэнергию с 1 января 2021.

Вакцинация от коронавируса

Старт массовой вакцинации против COVID-19 в феврале анонсировали в правительстве и Минздраве.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации - 15 февраля. Также он сообщил, что после получения вакцины пройдет двухнедельное обучение медработников по введению препаратов, затем стартует процесс иммунизации.

Сначала прививки получат приоритетные группы населения - медицинские работники, группы риска по медицинским показаниям, люди старшего возраста. Вакцинация для них будет абсолютно бесплатной.

Прививки будут делать мобильные бригады, также пункты вакцинации организуют в амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

Календарный план иммунизации (kmu.gov.ua)

Данные о вакцинации пациента будут вносить в электронную систему. Также в Минздраве разрабатывают механизм для выдачи международного сертификата. Предполагается, что его можно будет получить у семейного врача.

Какой именно препарат поступит в Украину первым, в Министерстве здравоохранения не уточнили. Это может быть вакцина Pfizer в рамках механизма СOVAX или препарат Sinovac, приобретенный за средства госбюджета.

Стоит отметить, Верховная рада 29 января приняла законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Документ разрешает регистрацию препаратов Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca в экстренном режиме.

Начинается регистрация на ВНО

В понедельник, 1 февраля стартует регистрация на прохождение Внешнего независимого оценивания и продлится до 5 марта 2021.

Все зарегистрированные участники смогут загрузить приглашения с пропуском, в которых будет указано время и дата тестирования по каждому предмету. Это можно будет сделать на своей информационной странице до 30 апреля.

Согласно календарному плану ВНО, первое тестирование основной сессии пройдет 21 мая по химии. Испанский, немецкий, французский языки абитуриенты будут сдавать 24 мая, а на следующий день (25 мая) состоится ВНО по английскому. Тестирование по математике назначено на 28 мая, украинский язык и литература - 1 июня, история Украины - 4 июня; физика - 7 июня; биология - 10 июня; география - 15 июня.

Разрешено сдавать ВНО не более чем по 5 дисциплинам. Результаты опубликуют на информационных страницах участников в срок до 30 июня.

"Укрпочта" переходит на онлайн-оформление международных посылок

С 1 февраля таможенные декларации на международные отправления оформляются только в электронном виде в личном кабинете пользователя, мобильном приложении "Укрпочты" или через систему API.

Новые правила касаются деклараций на международные отправления в виде: заказных бандеролей, посылок, заказных мелких пакетов, мешков "М", а также отправления с объявленной ценностью и международные отправления EMS.

Клиентам, которые придут в почтовое отделение с бумажными декларациям, будет предлагаться дополнительная платная услуга для электронного оформления документов.

Отправления без электронных таможенных данных на сортировке в Укрпочте и странах-получателях будут обрабатываться во вторую очередь. Кроме того, почтовые операторы других стран могут вовсе не принимать такие международные отправления.