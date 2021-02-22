Названа дата поставки первой партии вакцины в Украину

Первая партия вакцины от коронавируса будет поставлена в Украину 23 февраля. Она прибудет в 10 утра.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.

Вакцину доставят в аэропорт "Борисполь".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

Поставка вакцин будет осуществлена в рамках программы инициативы COVAX. По этой программе Украина должна получить 16 миллионов доз вакцин. Сейчас в программу COVAX попадает вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna.