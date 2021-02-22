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Названа дата поставки первой партии вакцины в Украину

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 15:19
Названа дата поставки первой партии вакцины в Украину Фото: врач со шприцом (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Первая партия вакцины от коронавируса будет поставлена в Украину 23 февраля. Она прибудет в 10 утра.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.

Вакцину доставят в аэропорт "Борисполь".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.

    Поставка вакцин будет осуществлена в рамках программы инициативы COVAX. По этой программе Украина должна получить 16 миллионов доз вакцин. Сейчас в программу COVAX попадает вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

    Отметим, сперва вакцину доставят в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области и Киев.

    Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной одного миллиона доз вакцины от ведущего международного производителя. Процесс вакцинации должен начаться в феврале.

    Как писало РБК-Украина ранее, сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

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