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Названа дата поставки першої партії вакцини в Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 15:19
Названа дата поставки першої партії вакцини в Україну Фото: лікар зі шприцом (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Перша партія вакцини від коронавірусу буде поставлена в Україну 23 лютого. Вона прибуде о 10 ранку.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в МОЗ.

Вакцину доставлять в аеропорт "Бориспіль".

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

    Поставка вакцин буде здійснена в рамках програми ініціативи COVAX. За цією програмою Україна повинна отримати 16 мільйонів доз вакцин. Зараз у програму COVAX потрапляє вакцини компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

    Зазначимо, спершу вакцину доставлять в Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області та Київ.

    Раніше президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною одного мільйона доз вакцини від провідного міжнародного виробника. Процес вакцинації повинен початися в лютому.

    Як писало РБК-Україна раніше, спочатку зовсім безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.

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