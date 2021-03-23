В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента

Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента . Их планируют привлечь к ответственности.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко .

При этом сам Геращенко отметил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

"Все они понесут наказания в соответствии с законом", - говорится в титрах видео.

Согласно обнародованному им видео, в ближайшее время подозрения могут получить:

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение.

В Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста, как минимум в 2 миллиона гривен.

Сегодня полиция объявила подозрение одному из организаторов акции под ОП.

При этом ранее Геращенко сообщал, что по данному делу будут новые подозрения.