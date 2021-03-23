ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция объявила подозрение одному из организаторов беспорядков под ОП

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 11:40
Полиция объявила подозрение одному из организаторов беспорядков под ОП Фото: беспорядки под ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В субботу под Офисом президента мирная акция протеста переросла в беспорядки. Сегодня Национальная полиция Украины объявила подозрение одному из организаторов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у здания Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.

Подозрение объявили активисту Сергею Филимонову, это он подтвердил на своей странице в Facebook. Действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство.

Напомним, в минувшую субботу под Офисом президента в Украине проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Также задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Промышленность беспорядки Офис президента
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками