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У МВС назвали прізвища причетних до заворушень біля Офісу президента

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Згідно з оприлюдненим ним відео, найближчим часом підозри можуть отримати:

  • Владислав Гранецкий-Стафійчук;
  • Сергій Філімонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушний;
  • Олексій Білковський;
  • Олег Кобезьський;
  • Денис Міщенко.

"Всі вони понесуть покарання згідно з законом", - йдеться в титрах відео.

При цьому сам Геращенко зазначив, що "всі провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, встановлені і будуть відповідати за свої вчинки".

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення.

В Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту, як мінімум в 2 мільйони гривень.

Сьогодні поліція оголосила підозру одному з організаторів акції під ВП.

При цьому раніше Геращенко повідомляв, що по даній справі будуть нові підозри.

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