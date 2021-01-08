Можно ли продавать бытовую химию и сигареты при локдауне: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения объяснили, какими товарами можно торговать в магазинах, супермаркетах и киосках во время действия локдауна. Деятельность бытовых магазинов вообще запрещена.

Об этом говорится на портале Кабинета министров.

Магазины могут торговать исключительно продуктами питания, лекарствами и медицинскими изделиями, средствами гигиены и связи, ветпрепаратами и кормами, семенами и средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли этими товарами, а также горючим. Продавать другие товары можно только с осуществлением адресной доставки.

Также во время карантина разрешается работа киосков. Как отметил министр здравоохранения, постановление Кабмина позволяет киоскам торговать всеми товарами, поскольку там не предполагается прием посетителей.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что продавать табачные изделия в супермаркетах во время локдауна не запрещено.

"Среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время "карантина зимних каникул", торговля табачными изделиями отсутствует", - пояснили в Кабмине.

Напомним, после начала локдауна в Украине супермаркеты ограничили доступ покупателей к части своих товаров. Некоторые супермаркеты отказывались продавать сигареты и другие табачные изделия.

В то же время глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорил, что супермаркеты могут торговать любыми товарами, которые есть в их ассортименте.