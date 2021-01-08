Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие

Во время локдауна в Украине с 8 по 24 января включительно супермаркеты могут продавать любые товары. Но для этого необходимо соблюдать определенные условия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, дополнительные ограничения не касаются продуктовых магазинов, которые могут принимать посетителей с учетом действующих санитарных мер. Что касается работы супермаркетов, то есть некоторые условия.

"Все (товары, - ред.) продавать разрешается. При условии, что 60% торговых площадей занято продуктами питания, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами или средствами защиты растений", - отметил Рубан.

В то же время, что касается работы магазинов, которые специализируются на других группах товаров, разрешается их продажа только с адресной доставкой заказов, без приема посетителей. Это касается, например, и больших хозяйственных гипермаркетов, которые во время весеннего локдауна пытались обойти запрет на работу за счет торговли, среди прочего, продуктами питания.

Отметим, ранее РБК-Украина писало о том, что магазины не продают часть товаров из-за локдауна. Как выяснилось, некоторые популярные супермаркеты заклеили лентой все товары, которые якобы не попали в список разрешенных. Покупатели не могут приобрести салфетки, стиральные порошки и другие подобные товары, хотя продажа бытовой химии разрешена.

Напомним, в период карантина по всей Украине вводятся существенные ограничения в сфере торговли.