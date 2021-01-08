Чи можна продавати побутову хімію та цигарки під час локдауну: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, якими товарами можна торгувати у магазинах, супермаркетах та кіосках під час дії локдауну. Діяльність побутових магазинів взагалі заборонена.

Про це йдеться на порталі Кабінету міністрів.

Магазини можуть торгувати виключно харчовими продуктами, ліками та медичними виробами, засобами гігієни та зв'язку, ветпрепаратами та кормами, насінням та засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі цими товарами, а також пальним. Продавати інші товари можна лише із здійсненням адресної доставки.

Також під час карантину дозволяється робота кіосків. Як зазначив міністр охорони здоров'я, постанова Кабміну дозволяє кіоскам торгувати всіма товарами, оскільки там не передбачається приймання відвідувачів.

Крім того, в уряді наголосили, що продавати тютюнові вироби в супермаркетах під час локдауну не заборонено.

"Серед кодів КВЕД, які затверджені додатком до постанови №1236 і визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час "карантину зимових канікул", торгівля тютюновими виробами відсутня", - пояснили в Кабміні.

Нагадаємо, після початку локдауну в Україні супермаркети обмежили доступ покупців до частини своїх товарів. Деякі супермаркети відмовлялися продавати цигарки та інші тютюнові вироби.

Водночас глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан говорив, що супермаркети можуть торгувати будь-якими товарами, які є в їх асортименті.