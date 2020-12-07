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В Минздраве ожидают пик заболеваемости COVID-19 в середине января

Новина українською → Киев, Понедельник 07 декабря 2020 17:02
В Минздраве ожидают пик заболеваемости COVID-19 в середине января Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Зимой в Украине ожидается несколько пиковых периодов заболеваемости COVID-19. Они начнутся в середине января и продлятся до середины февраля

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига".

При этом он отметил, что по математическим моделям, включая международным, естественный спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля следующего года.

По словам Кузина, эпидемическая ситуация в Украине складывается таким образом, что введения локдауна избежать не удастся. Но нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения, до того как произойдет коллапс.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения COVID-19 до 6-8 тысяч в день.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

Добавим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе.

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