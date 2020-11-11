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Ужесточение карантина: Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения в рамках ужесточения карантина в Украине предлагает ввести время для пенсионеров. Такое время будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

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Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, постановление о новом карантине рекомендует выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.

"Поскольку наибольшая группа лиц, которая болеет и имеет тяжелое течение болезни, попадает в возрастную группу 60+", - заявил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предлагает вернуть общегосударственный карантин на всей территории Украины вместо адаптивного.

Также стало известно, что будет запрещено во время карантина выходного дня.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинпенсионеры