Минздрав потребует жесткий карантин при 30 тысячах случаев за сутки, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

Как пояснил министр, когда в Украине ежедневно будут фиксировать такое количество больных, медицинская система не выдержит нагрузки и произойдет ее локдаун.

"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул он.

Отметим, ранее Степанов говорил, что жесткий карантин могу вернуть, когда ежедневно будут фиксировать 20 тысяч новых больных коронавирусом. Еще одним условием введения локдауна он назвал полную заполненность больничных коек.

Напомним, до этого президент Владимир Зеленский предупреждал, что локдаун могут ввести при 9,5 тысячах больных ежедневно. Он подчеркивал, что это будет критической нагрузкой для медицинской системы.

Кроме того, сегодня представитель Офиса президента не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Добавим, в Украине впервые зафиксировали более 14 тысяч случаев коронавируса в сутки. За сутки с COVID-19 госпитализировали 1728 украинцев.