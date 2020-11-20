Если не соблюдать карантин выходного дня, будет локдаун, - ОП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине критическая. По его словам, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, то Украина может вернуться к локдауну.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда мы начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и все правила, мы действительно можем вернуться к локдауну", - заявил Тимошенко.

При этом он добавил, что введение карантина выходного дня является единственным шансом, чтобы Украина не ввела локдаун.

"Мы хотим приостановить рост количества заболеваний каждый день, стабилизировать ситуацию, если удастся, то снизить количество заболеваний. Пока мы стабилизируем ситуацию - идет карантин выходного дня", - отметил замглавы ОП.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако, по мнению экспертов, он не даст такого эффекта, который бы позволил избежать локдауна.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете узнать как в городах Украины прошел первый карантин выходного дня.

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"Свобода слова Савика Шустера" от 20 ноября

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