Ляшко о жестком карантине после 25 января: Минздрав не будет настаивать

Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - заявил он.

По его словам, на сегодня планируется, что Украина выйдет из жесткого карантина 25 января и в дальнейшем будет вводиться адаптивный. То есть ограничения будут усиливаться точечно в очагах заболеваемости.

В то же время он отметил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал 8 января оптимальной датой начала ужесточенного карантина. По его мнению, он позволит остановить распространение коронавируса.

О переходе на адаптивный карантин уже заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

"Какую стратегию мы имеем: мы останемся на некоторое время на общенациональном карантине, это будут такие же ограничения, которые действовали до 8 января, а потом мы видим переход к адаптивному карантину", - отметил он.