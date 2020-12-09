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Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины в COVAX в середине декабря

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Подача заявки состоится 14 декабря.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После обработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 млн доз вакцины для 4 млн граждан... Вторую заявку в COVAX будет подано 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Как писало РБК-Украина, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса в аптеках Украины появится не раньше осени 2021 года.

Отметим, Британия первой из западных стран начала вакцинацию от COVID-19. Сейчас там прививают медиков и пожилых людей.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаДенис ШмыгальКоронавирус