Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины в COVAX в середине декабря

Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Подача заявки состоится 14 декабря.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После обработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 млн доз вакцины для 4 млн граждан... Вторую заявку в COVAX будет подано 14 декабря этого года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил ее еще 5 декабря.

Как писало РБК-Украина, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса в аптеках Украины появится не раньше осени 2021 года.

Отметим, Британия первой из западных стран начала вакцинацию от COVID-19. Сейчас там прививают медиков и пожилых людей.