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МОЗ подасть другу заявку на отримання вакцини до COVAX у середині грудня

Новость на русском → Україна, Середа 09 грудня 2020 15:49
МОЗ подасть другу заявку на отримання вакцини до COVAX у середині грудня Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я подасть другу заявку на отримання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Подача заявки відбудеться 14 грудня.

Про це у ході засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"МОЗ за активним залученням Центру громадського здоров'я спрямував першу заявку на отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX. Після опрацювання ряду вимог було сформовано передумови отримання 8 мільйонів доз вакцини для 4 млн громадян… Другу заявку до COVAX буде подано 14 грудня цього року", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Україна подала першу частину заявки на поставку вакцини від коронавірусу у рамках механізму COVAX. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав її ще 5 грудня.

Як писало РБК-Україна, раніше в.о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що вакцина від коронавірусу в аптеках України з'явиться не раніше осені 2021 року.

Відзначимо, Британія першою із західних країн почала вакцинацію від COVID-19. Зараз там прищеплюють медиків і літніх людей.

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