Минздрав ожидает рост заболеваемости коронавирусом, но не из-за выборов

Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава.

"Выборы - это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", - сказал Кузин.

При этом он отметил, что в целом наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.

"Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук - в конце сегодняшних суток или завтра", - сообщил Кузин.

В Минздраве сообщили, что пока не планируют пересматривать критерии прогнозирования.

"У нас несколько групп прогнозирования: одна в Киевской школе экономики, другая в НАН, есть институт математики и прогнозирования, есть несколько инициативных групп ученых. И эта информация стекается, как в Центр общественного здоровья, так и в Минздрав и, как правило, при анализе нескольких источников информации, мы будем обсуждать риски", - добавил Кузин.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав разработал четыре уровня опасности из-за коронавируса. При этом в Украине готовятся к худшему сценарию, который предполагает более 20 тысяч заболеваний в сутки.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 5426 новых случаев коронавируса.