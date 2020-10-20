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Четыре уровня опасности из-за коронавируса: как будет действовать Минздрав

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 12:41
Четыре уровня опасности из-за коронавируса: как будет действовать Минздрав Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

В Минстерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас на первом уровне.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в Раде.

Этот план обеспечивает предоставление медицинской помощи всем, кто в ней нуждается.

"Мы разработали детальный план, что учитывает способность системы здравоохранения и определяет алгоритм действий соответственно к четырем уровням опасности", - заявил он.

Степанов отметил, первый уровень, в котором украинцы сейчас, предполагает ежедневное число случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч.

"Такая нагрузка система здравоохранения способна выдерживать, а еще 6 месяцев назад, даже три месяца назад, такое было невозможно", - заявил он.

Второй уровень - заполнение коек фонда будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8-10 тысяч, говорит министр.

"На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. В таком случае мы увеличим, как я говорил ранее, количество коек в учреждениях здравоохранения на 30% всего коечного фонда. Это 52 000 коек", - заявил Степанов.

Третий уровень - когда число больных с подтвержденными случаями коронавируса будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%.

"Здесь дополнительно к мерам второго уровня мы будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности", - заявил он.

В частности, будет начата мобилизация всех медработников и других категорий работников, организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения, а также обеспечена работа полевых госпиталей.

Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных.

"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - сказал Степанов.

Напомним, Минздрав готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

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